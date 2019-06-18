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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:19
guntherhouse777 написав:
А если открыть вклад на 450 дней, то Минфин сделает прибавку?)
я вот жду, обещали, скажу недельки через 3
... делайте хоть что-нибудь!
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