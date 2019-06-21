я вот жду, обещали, скажу недельки через 3
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:19
я вот жду, обещали, скажу недельки через 3
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54
Оформлюйте депозит з 19 червня до 30 серпня 2019 року в АТ «БАНК АЛЬЯНС» та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.
Цей сертифікат ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Розіграш подарунків відбудеться 8 липня, 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року. Можливо саме Ви станете переможцем!
Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:05
Re: Банк Альянс
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:18
на кожну капусту знайдеться свй заїць
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|