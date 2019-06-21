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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:19

  guntherhouse777 написав:А если открыть вклад на 450 дней, то Минфин сделает прибавку?)

я вот жду, обещали, скажу недельки через 3 :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54

Оформлюйте депозит з 19 червня до 30 серпня 2019 року в АТ «БАНК АЛЬЯНС» та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.

Цей сертифікат ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Розіграш подарунків відбудеться 8 липня, 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року. Можливо саме Ви станете переможцем!


Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
https://bankalliance.ua/articles/vidpus ... k-alliance
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:05

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
Все что важно знать: если вклад размещен в рамках "Бонуса к депозиту" - то в данной акции он не участвует. Остальное можно не читать
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:18

на кожну капусту знайдеться свй заїць

:mrgreen:
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greenozon
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