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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:19

  guntherhouse777 написав:А если открыть вклад на 450 дней, то Минфин сделает прибавку?)

я вот жду, обещали, скажу недельки через 3 :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54

Оформлюйте депозит з 19 червня до 30 серпня 2019 року в АТ «БАНК АЛЬЯНС» та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.

Цей сертифікат ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку.
Розіграш подарунків відбудеться 8 липня, 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року. Можливо саме Ви станете переможцем!


Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
https://bankalliance.ua/articles/vidpus ... k-alliance
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:05

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:Більш детальна інформація та офіційні правила Акції:
Все что важно знать: если вклад размещен в рамках "Бонуса к депозиту" - то в данной акции он не участвует. Остальное можно не читать
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:18

на кожну капусту знайдеться свй заїць

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:06

  guntherhouse777 написав:А если открыть вклад на 450 дней, то Минфин сделает прибавку?)

Сделает, но небольшую - всего лишь 0,7% от суммы вклада
Т.е. только лишь за 12 мес, а за три оставшиеся месяца прибавки не будет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:39

  lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:А если открыть вклад на 450 дней, то Минфин сделает прибавку?)

Сделает, но небольшую - всего лишь 0,7% от суммы вклада
Т.е. только лишь за 12 мес, а за три оставшиеся месяца прибавки не будет.

Спасибо.
Значит, лучше 6-12м.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 04:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Seva написав:deneg net я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.

И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.


именно сег. предлагаю вам грн. превратить в дол. как раз именно сейчас последние солнечные дни для такого низкого курса. далее будет постепенный подьём и в ноябре - декабрю увидите курс 28- 29. в бюджете тоже заложен это курс 28, значит он и убудет таким к концу года. тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают.
кстати у.е. тоже можно сегодня положить на дело на 6 мес.
но учтите, надо открывать депозиты только под фонд и брать погрешность на курс 30 за 1 дол. :roll:

В бюджете на 2018 год закладывался курс 30,1 грн/долл. И где? Аж ни разу. От слова совсем. Даже к 29 грн/долл приблизилось всего один раз за год, и то в январе, а не ноябре-декабре. Там и до 28,5 не доставало.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном.
Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые.
Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем.
Кашель лаврова

Ну все...хто повязаний з Вами в банки не пущати. :)

Ви вже також пов'язані з ним через цей форум. FATF вже слідкує за Вами :)
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