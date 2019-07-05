Оформлюйте депозит з 19 червня до 30 серпня 2019 року в АТ «БАНК АЛЬЯНС» та отримайте можливість стати одним з 10-ти переможців, що отримають сертифікат номіналом 20 000 гривень.
Цей сертифікат ви зможете використати на придбання туристичної путівки до будь-якої країни для відпочинку. Розіграш подарунків відбудеться 8 липня, 29 липня, 19 серпня та 2 вересня 2019 року. Можливо саме Ви станете переможцем!
Seva написав:deneg net я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.
И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.
именно сег. предлагаю вам грн. превратить в дол. как раз именно сейчас последние солнечные дни для такого низкого курса. далее будет постепенный подьём и в ноябре - декабрю увидите курс 28- 29. в бюджете тоже заложен это курс 28, значит он и убудет таким к концу года. тогда можно в декабре опять поменять долляры на грн. и положить на депозит грн на 6 мес. под новый год и хорошие акции в банках бывают. кстати у.е. тоже можно сегодня положить на дело на 6 мес. но учтите, надо открывать депозиты только под фонд и брать погрешность на курс 30 за 1 дол.
В бюджете на 2018 год закладывался курс 30,1 грн/долл. И где? Аж ни разу. От слова совсем. Даже к 29 грн/долл приблизилось всего один раз за год, и то в январе, а не ноябре-декабре. Там и до 28,5 не доставало.
Stringer написав:Гнилой, отбитый наглухо банк, с отмороженным финмоном. Таких идиотов как в этом банке я встретил впервые. Мне отказали в обслуживании на основании того, что я повязан с особой, яка повязана с публичным диячем. Кашель лаврова
Ну все...хто повязаний з Вами в банки не пущати.
Ви вже також пов'язані з ним через цей форум. FATF вже слідкує за Вами