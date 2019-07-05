Seva написав:

я тут просто сегодня узнал, что, оказывается, деньги на текущих счетах в случае опрокидывания банка превращаются в тыкву точно так же, как и депозиты. Я думал, что деньгам на 2620 ничего не угрожает, но не тут-то было. А у меня в Альфе их лежит сильно больше фонда.И тут с одной стороны - если риски одинаковые, какой смысл держать на счете вместо депо? А с другой, врожденный ж*** подсказывает все унести или в Ощад, или вообще в кэш. Пока вот свыкаюсь с новым знанием, думаю, что делать.