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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:11
Банк скинув валютні депо-ставки...
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:29
Ощадний на 450 днів в грн з 18 впав до 17,5.
За Україну...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:58
Все под акцию ломанулись))) перебор.
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