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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:11
Банк скинув валютні депо-ставки...
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+50грн !
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:29
Ощадний на 450 днів в грн з 18 впав до 17,5.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 20 лип, 2019 17:58
Все под акцию ломанулись))) перебор.
Додано: Пон 22 лип, 2019 11:21
кто знает, хозяева банка относятся к сторонникам ЗЕ?
Или надо из банка забирать лыжи?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 22 лип, 2019 13:04
Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора
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Додано: Пон 22 лип, 2019 14:30
Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально
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Додано: Пон 22 лип, 2019 15:11
Вовчик заявил, что никаких договоренностей с махинаторами не будет, так что крыша уже не поможет, а так как банка очень мутная, то не может быть никакой уверенности в ее минимальной надежности
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 23 лип, 2019 10:50
Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора[/quote]
Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально[/quote]
Вовчик заявил, что никаких договоренностей с махинаторами не будет, так что крыша уже не поможет, а так как банка очень мутная, то не может быть никакой уверенности в ее минимальной надежности[/quote]
Мутная, да, но в пределах фонда - не страшно.
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:10
Ну пока новости для министра финансов не плохие
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