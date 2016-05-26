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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:11

Банк скинув валютні депо-ставки...
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https://bankalliance.ua/interest_rates
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:29

  greenozon написав:Банк скинув валютні депо-ставки...
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https://bankalliance.ua/interest_rates

Ощадний на 450 днів в грн з 18 впав до 17,5.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:58

  greenozon написав:Банк скинув валютні депо-ставки...
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https://bankalliance.ua/interest_rates

Все под акцию ломанулись))) перебор.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:21

кто знает, хозяева банка относятся к сторонникам ЗЕ?
Или надо из банка забирать лыжи? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 13:04

  Игорь Алексеевич написав:кто знает, хозяева банка относятся к сторонникам ЗЕ?
Или надо из банка забирать лыжи? :roll:

Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 14:30

  Stringer написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто знает, хозяева банка относятся к сторонникам ЗЕ?
Или надо из банка забирать лыжи? :roll:

Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора


Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 15:11

  бульбик написав:
  Stringer написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто знает, хозяева банка относятся к сторонникам ЗЕ?
Или надо из банка забирать лыжи? :roll:

Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора


Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально

Вовчик заявил, что никаких договоренностей с махинаторами не будет, так что крыша уже не поможет, а так как банка очень мутная, то не может быть никакой уверенности в ее минимальной надежности
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 10:50

Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора[/quote]

Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально[/quote]
Вовчик заявил, что никаких договоренностей с махинаторами не будет, так что крыша уже не поможет, а так как банка очень мутная, то не может быть никакой уверенности в ее минимальной надежности[/quote]
Мутная, да, но в пределах фонда - не страшно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:10

  Stringer написав:
  бульбик написав:
  Stringer написав:Кто то писал, что банк имеет отношение к нынешнему министру финансов, а так как вовчик обещал всех нынешних люстрировать - то пора


Не говорите ерунды - Сосис такой товарищ, что всегда дружил со всеми. Всё нормально

Вовчик заявил, что никаких договоренностей с махинаторами не будет, так что крыша уже не поможет, а так как банка очень мутная, то не может быть никакой уверенности в ее минимальной надежности

Ну пока новости для министра финансов не плохие https://minfin.com.ua/2019/07/24/38516893/
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:46

Re: Банк Альянс

Сайт банки давно не работает?
Размер имеет значение.
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