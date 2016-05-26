2XL
ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10
2XL
ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 лип, 2019 14:02
Re: Банк Альянс
У меня заканчивается депозит, хотел глянуть что да как. Надеюсь за месяц починят )
Размер имеет значение.
Додано: Суб 27 лип, 2019 14:21
2XL
сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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