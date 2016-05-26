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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10

2XL

ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:02

Re: Банк Альянс

У меня заканчивается депозит, хотел глянуть что да как. Надеюсь за месяц починят )
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:21

2XL

сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..

https://bankalliance.ua/vacation
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:21

Re: Банк Альянс

Я что хотел выяснить. На сайте минфина отображается 2 отделения. На сайте банка 3. Совпадает только 1.
https://bankalliance.ua/branch_network/kyivЗображення
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:04

  greenozon написав:сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..
https://bankalliance.ua/vacation

Эта страница еще с июня висит.
Может, продлевали эту акцию на новый срок
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:26

  2XL написав:Я что хотел выяснить. На сайте минфина отображается 2 отделения. На сайте банка 3. Совпадает только 1.

У Минфина старые данные.
Сейчас в Киеве три отделения:
Центральне відділення, вул. Січових Стрільців, 50
Київське відділення №1, вул. Метрологічна, 44
Київське відділення №2, вул. Велика Васильківська, 112

В июне я еще обслуживалась в Центральном, но в начале июля перевелась в новое отделение №2, т.к. оно гораздо ближе к центру.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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