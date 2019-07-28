2XL
ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10
2XL
ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 лип, 2019 14:02
Re: Банк Альянс
У меня заканчивается депозит, хотел глянуть что да как. Надеюсь за месяц починят )
Размер имеет значение.
Додано: Суб 27 лип, 2019 14:21
2XL
сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:21
Re: Банк Альянс
Я что хотел выяснить. На сайте минфина отображается 2 отделения. На сайте банка 3. Совпадает только 1.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:04
Эта страница еще с июня висит.
Может, продлевали эту акцию на новый срок
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:26
У Минфина старые данные.
Сейчас в Киеве три отделения:
Центральне відділення, вул. Січових Стрільців, 50
Київське відділення №1, вул. Метрологічна, 44
Київське відділення №2, вул. Велика Васильківська, 112
В июне я еще обслуживалась в Центральном, но в начале июля перевелась в новое отделение №2, т.к. оно гораздо ближе к центру.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:44
Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне и долларе по депозитам “Ощадный”, “Ощадный+”, “Капитальный” и “Прогрессивный”.
Срок вклада в гривне, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:
3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада,
6 мес. – до 20,00%, +1,0% годовых от вклада,
9 мес. – 19,00%, +0,8% годовых от вклада,
12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада,
12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.
Срок вклада в долларах, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:
3 мес. – 4,50%, +0,9% годовых от вклада,
6 мес. -5,50%, +0,7% годовых от вклада,
9 мес. – 5,50%, +0,5% годовых от вклада,
12 мес. -6,00%, +0,35% от вклада.
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Это с чего такая щедрость? Все в банке нормально?
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:49
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:52
Такая щедрость не для всех
Это ставки для депозитов на суму вкладу:
- більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Евро (відсоткова ставка збільшується на 1%)
- більше 1 000 000 гривень/30 000 дол.США/30 000 Євро (відсоткова ставка збільшується на 1,5%)
Жадность и Отвага!
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