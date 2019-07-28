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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:10

2XL

ще вчора вечером працював, дивився новини та депо ставки
зараз дійсно лежить..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:02

Re: Банк Альянс

У меня заканчивается депозит, хотел глянуть что да как. Надеюсь за месяц починят )
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2XL
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:21

2XL

сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..

https://bankalliance.ua/vacation
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:21

Re: Банк Альянс

Я что хотел выяснить. На сайте минфина отображается 2 отделения. На сайте банка 3. Совпадает только 1.
https://bankalliance.ua/branch_network/kyivЗображення
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:04

  greenozon написав:сайт запрацював
може цю сторінку додавали і зупиняли..
https://bankalliance.ua/vacation

Эта страница еще с июня висит.
Может, продлевали эту акцию на новый срок
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:26

  2XL написав:Я что хотел выяснить. На сайте минфина отображается 2 отделения. На сайте банка 3. Совпадает только 1.

У Минфина старые данные.
Сейчас в Киеве три отделения:
Центральне відділення, вул. Січових Стрільців, 50
Київське відділення №1, вул. Метрологічна, 44
Київське відділення №2, вул. Велика Васильківська, 112

В июне я еще обслуживалась в Центральном, но в начале июля перевелась в новое отделение №2, т.к. оно гораздо ближе к центру.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:44

Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне и долларе по депозитам “Ощадный”, “Ощадный+”, “Капитальный” и “Прогрессивный”.

Срок вклада в гривне, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада,
6 мес. – до 20,00%, +1,0% годовых от вклада,
9 мес. – 19,00%, +0,8% годовых от вклада,
12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада,
12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.
Срок вклада в долларах, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

3 мес. – 4,50%, +0,9% годовых от вклада,
6 мес. -5,50%, +0,7% годовых от вклада,
9 мес. – 5,50%, +0,5% годовых от вклада,
12 мес. -6,00%, +0,35% от вклада.


------

Это с чего такая щедрость? :shock: Все в банке нормально?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:49

  Moneta написав:Это с чего такая щедрость? :shock: Все в банке нормально?

в банку так (поки що), а ось в Раді ...
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:52

  Moneta написав:Это с чего такая щедрость? :shock: Все в банке нормально?

Такая щедрость не для всех :wink:
Это ставки для депозитов на суму вкладу:
- більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Евро (відсоткова ставка збільшується на 1%)
- більше 1 000 000 гривень/30 000 дол.США/30 000 Євро (відсоткова ставка збільшується на 1,5%)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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