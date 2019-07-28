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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:24

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Такая щедрость не для всех :wink:
Это ставки для депозитов на суму вкладу:


щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Такая щедрость не для всех :wink:
Это ставки для депозитов на суму вкладу:


щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000

Минфин тупо рекламирует возможный диапазон суммы вкладов, и возможный диапазон ставок.
При этом не детализирует конкретые варианты.
Обычная рекламная замануха.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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