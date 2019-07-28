щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:24
Re: Банк Альянс
щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59
Минфин тупо рекламирует возможный диапазон суммы вкладов, и возможный диапазон ставок.
При этом не детализирует конкретые варианты.
Обычная рекламная замануха.
Жадность и Отвага!
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