щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:24
Re: Банк Альянс
щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59
Минфин тупо рекламирует возможный диапазон суммы вкладов, и возможный диапазон ставок.
При этом не детализирует конкретые варианты.
Обычная рекламная замануха.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:23
Re: Банк Альянс
Хм, так хто дурить, чи я не туди дивлюсь?
Отут пишуть євро по 4.5% на 6-18міс
а тут
вони від 3.35 до 4.5
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:41
minfin.com.ua Вказані максимальні % ставки за вкладом Ощадний з виплатою % в кінці терміну при розміщенні сум вкладу вище 250 000 грн / 10 000 дол.США / 10 000 євро
bankalliance.ua сума вкладу більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:48
по Євро мінфін дурить
введіть суму наприклад 20000 - покаже 4.5% річних, а має бути 5.5% !
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36
Шановні форумчани!
Приносимо щирі вибачення! Ставка виправлена на 5,5%.
Модератори також люди трішки помилилися)
З пов. Ірина
|