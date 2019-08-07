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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:24

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Такая щедрость не для всех :wink:
Это ставки для депозитов на суму вкладу:


щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Такая щедрость не для всех :wink:
Это ставки для депозитов на суму вкладу:


щось тоді не сходиться, бо на мінфіна вказаний діапазон,
наприклад для долара -
600 - 10 000

Минфин тупо рекламирует возможный диапазон суммы вкладов, и возможный диапазон ставок.
При этом не детализирует конкретые варианты.
Обычная рекламная замануха.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:23

Re: Банк Альянс

Хм, так хто дурить, чи я не туди дивлюсь?
Отут пишуть євро по 4.5% на 6-18міс
https://minfin.com.ua/ua/deposits/307-o ... ressivnyy/
а тут https://bankalliance.ua/interest_rates
вони від 3.35 до 4.5
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:41

  chipmunk написав:Хм, так хто дурить, чи я не туди дивлюсь?
Отут пишуть євро по 4.5% на 6-18міс
https://minfin.com.ua/ua/deposits/307-o ... ressivnyy/
а тут https://bankalliance.ua/interest_rates
вони від 3.35 до 4.5

minfin.com.ua Вказані максимальні % ставки за вкладом Ощадний з виплатою % в кінці терміну при розміщенні сум вкладу вище 250 000 грн / 10 000 дол.США / 10 000 євро

bankalliance.ua сума вкладу більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:48

по Євро мінфін дурить
введіть суму наприклад 20000 - покаже 4.5% річних, а має бути 5.5% !
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36

Шановні форумчани!
Приносимо щирі вибачення! Ставка виправлена на 5,5%.
Модератори також люди :roll: трішки помилилися)


З пов. Ірина
Ірина_
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