Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:54

Источники сомнительные, больше похоже на сливной бачок. Да и какая разница кому он пренадлежит, если нормативы выполняет. С процентами действительно там ошибка была. Пока перевложился на полгода. Полгода в валюте получилось 5,2% с минфиновским бонусом.

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