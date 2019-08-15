Moneta
спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:58
Moneta
спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:59
спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:23
BankAlliance
Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:42
Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.
Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.
Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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