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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:58

Moneta

спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:59

  Moneta написав:Источники сомнительные, больше похоже на сливной бачок. Да и какая разница кому он пренадлежит, если нормативы выполняет. С процентами действительно там ошибка была. Пока перевложился на полгода. Полгода в валюте получилось 5,2% с минфиновским бонусом.


спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 48
З нами з: 04.04.18
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:23

BankAlliance

Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:42

Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.

Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.

Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 59606162
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