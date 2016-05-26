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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:58

Moneta

спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:59

  Moneta написав:Источники сомнительные, больше похоже на сливной бачок. Да и какая разница кому он пренадлежит, если нормативы выполняет. С процентами действительно там ошибка была. Пока перевложился на полгода. Полгода в валюте получилось 5,2% с минфиновским бонусом.


спасибо за рационально мнение. Источники, действительно, очень сомнительные, местные "сми"
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.04.18
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:23

BankAlliance

Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...
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https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:42

Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.

Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.

Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:19

  бульбик написав:BankAlliance

Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...


к сожалению, неидеальное законодательство позволяет подобным "сми" оставаться безнаказанными. Частично только получается доказывать пречастность
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:20

  Вкладчик1234 написав:Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.

Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.

Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"


сегодня опубликовали в сторах моб. банкинг, но пока еще в бета-режиме.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:21

  BankAlliance написав:
  бульбик написав:BankAlliance

Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...


к сожалению, неидеальное законодательство позволяет подобным "сми" оставаться безнаказанными. Частично только получается доказывать пречастность


Раз в суд не подаёте - значит этой инфе можно верить
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:21

  Вкладчик1234 написав:Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.

Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.

Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"


репутация у нас очень однозначная, если смотреть на факты, а не на таике "сми"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:23

  бульбик написав:
  BankAlliance написав:
  бульбик написав:BankAlliance

Это хорошо, что вы оперативно реагируете на "сливную" инфу и не морозитесь. А слабо привлечь к финансовой ответстсвенности автора слива? Ведь они наносят банку серьезный ущерб, 99% людей не читают форумы - увидел по телеку - вполне достаточная инфа. И тут уже точно будет видно где правда. а где ложь...


к сожалению, неидеальное законодательство позволяет подобным "сми" оставаться безнаказанными. Частично только получается доказывать пречастность


Раз в суд не подаёте - значит этой инфе можно верить


кто сказал, что не подаем?
верить можно отчетам международных аудиторов и контролю со стороны НБУ, а не такой инфе.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:30

BankAlliance

если это лажа - накажите автора публично в суде и вопросы все будут сняты, а пока они только нарастают...
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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