Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:42

Из-за снижения ставок и отсутствия интернет-банкинга, плюс неоднозначной репутации, разнёс окончившиеся депо по конкурентам.



Ни нормальных ставок, ни кредиток-кешбеков, ни даже интернет-банкинга.



Понаблюдаю пока стороны, и "голосую рублём"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин