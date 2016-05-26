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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:32
BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
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greenozon
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:38
бульбик написав:BankAlliance
если это лажа - накажите автора публично в суде и вопросы все будут сняты, а пока они только нарастают...
Вы сами пробовали что-либо в суде доказать? Тем более по такому щепетильному вопросу как сми. Чуть что начинается вонь о наезде "на свободу слова". Вон проросийские ТВ в Украине чушь несут и даже государство ничего не может с этим сделать. А тут общеизвестный "транда" - "Дуб". Он уже в этом году Мегу хоронил и что?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:41
greenozon написав:BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
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BankAlliance
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:59
BankAlliance написав: greenozon написав:BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
Хотим.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00
Про контроль нбу мы все знаем)) та еще контора. Как флюгер. Будем смотреть на работу и следить за инфой. «Репутация» и «надежность» у всех ушедших красивая до поры. Вот недавно в Универсале расхваливали себя и свои первые места и активное расширение сети - и вдруг..
$$$$$$$$$
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:08
BankAlliance написав: greenozon написав:BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
и как поучаствовать?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:31
BankAlliance написав: greenozon написав:BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
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+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:32
BankAlliance написав: greenozon написав:BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
дякую за гарні новини!!!
але де знайти вашу програму в Google PlayMarket?
не знайшов...
2) посилання на вашому сайті на GooglePlay нікуди не веде
3) посилання "Тарифи" дає ексель файл - а можна pdf?
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greenozon
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Kevin
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