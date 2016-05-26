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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:32

BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:38

  бульбик написав:BankAlliance

если это лажа - накажите автора публично в суде и вопросы все будут сняты, а пока они только нарастают...

Вы сами пробовали что-либо в суде доказать? Тем более по такому щепетильному вопросу как сми. Чуть что начинается вонь о наезде "на свободу слова". Вон проросийские ТВ в Украине чушь несут и даже государство ничего не может с этим сделать. А тут общеизвестный "транда" - "Дуб". Он уже в этом году Мегу хоронил и что?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:41

  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:59

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)

Хотим.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00

Re: Банк Альянс

Про контроль нбу мы все знаем)) та еще контора. Как флюгер. Будем смотреть на работу и следить за инфой. «Репутация» и «надежность» у всех ушедших красивая до поры. Вот недавно в Универсале расхваливали себя и свои первые места и активное расширение сети - и вдруг..
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:08

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)

и как поучаствовать?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:31

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:32

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)


дякую за гарні новини!!!

але де знайти вашу програму в Google PlayMarket?
не знайшов...

2) посилання на вашому сайті на GooglePlay нікуди не веде
3) посилання "Тарифи" дає ексель файл - а можна pdf?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:43

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)


дякую за гарні новини!!!

але де знайти вашу програму в Google PlayMarket?
не знайшов...

2) посилання на вашому сайті на GooglePlay нікуди не веде
3) посилання "Тарифи" дає ексель файл - а можна pdf?


на сайті ще нема актуальних посилань, в сторах GooglePlay - ще на перевірці, сьогодні-завтра оприлюднять, АппСтор - вже можна скачати.

Усі баги, помилки - на цю пошту yhrinchuk@alliancebank.org.ua
Дякуємо!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:48

  jokk написав:недавно в Универсале расхваливали себя и свои первые места и активное расширение сети - и вдруг..

А что там "вдруг"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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