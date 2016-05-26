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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:32
Re: Банк Альянс
Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:46
в этом и состоит оптимизация расходов. Вы ж не забывайте, что рулит там комсомолец, отсекает ненужные расходы. А моно приносит бабло - вот и на нём идет и акцент.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:12
Как называется? Банк альянс апстор не находит
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