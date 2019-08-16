RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:32

Re: Банк Альянс

Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
$$$$$$$$$
jokk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:46

  jokk написав:Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).


в этом и состоит оптимизация расходов. Вы ж не забывайте, что рулит там комсомолец, отсекает ненужные расходы. А моно приносит бабло - вот и на нём идет и акцент.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
Повідомлень: 629
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:12

  BankAlliance написав:
на сайті ще нема актуальних посилань, в сторах GooglePlay - ще на перевірці, сьогодні-завтра оприлюднять, АппСтор - вже можна скачати.

Усі баги, помилки - на цю пошту yhrinchuk@alliancebank.org.ua
Дякуємо!

Как называется? Банк альянс апстор не находит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9700
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:50

я до речі коли шукав на Андроіді бачив пару аплікацій "банк альянс", але із приставками чи то азія чи то малайзія..
так що треба чоткі лінки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7481, 7482, 7483
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74824 8932376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 23:08
uaprofi
ОТП БАНК 1 ... 608, 609, 610
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6096 1394971
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 23:01
uaprofi
А-Банк 1 ... 1317, 1318, 1319
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13180 1856272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 18:23
rudnitep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7196)
17.08.2019 00:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.