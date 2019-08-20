Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:32
Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
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jokk
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:46
jokk написав:
Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
в этом и состоит оптимизация расходов. Вы ж не забывайте, что рулит там комсомолец, отсекает ненужные расходы. А моно приносит бабло - вот и на нём идет и акцент.
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бульбик
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:12
BankAlliance написав:
на сайті ще нема актуальних посилань, в сторах GooglePlay - ще на перевірці, сьогодні-завтра оприлюднять, АппСтор - вже можна скачати.
Усі баги, помилки - на цю пошту yhrinchuk@alliancebank.org.ua Дякуємо!
Как называется? Банк альянс апстор не находит
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:50
я до речі коли шукав на Андроіді бачив пару аплікацій "банк альянс", але із приставками чи то азія чи то малайзія..
так що треба чоткі лінки
greenozon
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:01
BankAlliance написав: greenozon написав: BankAlliance
Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)
дайте орієнтіровку!
в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады
дайте деталі, де саме знайти вашу програму під телефони
upd:
ваша?
https://play.google.com/store/apps/deta ... liancebank
greenozon
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