Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

Карты не получал. Счёт виден. Чтобы увидеть активные депозиты и архив понадобилось перезайти.

Работал только с валютными счетами, поэтому всякие переводы, лимиты, и т.п. проверить не могу. Внешне вроде ничего, но к чему на главной странице большая кнопка "ПОДАРКИ" (мне, от меня)? Я так понял там всякие подарочные сертификаты покупать.



Для начала сойдёт, можно хоть состояние счетов контролировать

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин