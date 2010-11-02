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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:32

Re: Банк Альянс

Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:46

  jokk написав:Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).


в этом и состоит оптимизация расходов. Вы ж не забывайте, что рулит там комсомолец, отсекает ненужные расходы. А моно приносит бабло - вот и на нём идет и акцент.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:12

  BankAlliance написав:
на сайті ще нема актуальних посилань, в сторах GooglePlay - ще на перевірці, сьогодні-завтра оприлюднять, АппСтор - вже можна скачати.

Усі баги, помилки - на цю пошту yhrinchuk@alliancebank.org.ua
Дякуємо!

Как называется? Банк альянс апстор не находит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:50

я до речі коли шукав на Андроіді бачив пару аплікацій "банк альянс", але із приставками чи то азія чи то малайзія..
так що треба чоткі лінки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:01

  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)


дайте деталі, де саме знайти вашу програму під телефони

upd:
ваша?

https://play.google.com/store/apps/deta ... liancebank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19

  greenozon написав:upd:
ваша?

Похоже на то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:28

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:
  greenozon написав:BankAlliance

Коли ІБ запускаєте?
вже більше року пройшло... (від часу останніх обіцянок)

дайте орієнтіровку! :)


в сторах сегодня разместили бета версию, пока для внутреннего тестирования, но если хотите помочь в тесте - будем рады :)


дайте деталі, де саме знайти вашу програму під телефони

upd:
ваша?

https://play.google.com/store/apps/deta ... liancebank

Карта, счет, депозиты видны
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

Карты не получал. Счёт виден. Чтобы увидеть активные депозиты и архив понадобилось перезайти.
Работал только с валютными счетами, поэтому всякие переводы, лимиты, и т.п. проверить не могу. Внешне вроде ничего, но к чему на главной странице большая кнопка "ПОДАРКИ" (мне, от меня)? Я так понял там всякие подарочные сертификаты покупать.

Для начала сойдёт, можно хоть состояние счетов контролировать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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