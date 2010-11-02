|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:32
Re: Банк Альянс
Не стремные. В Универсале не много отделений было и так. Еще в мае рассказывали, какие они лидеры по депозитам и кредитам, а в июле паковали чемоданы со словами «делаем акцент» на монобанк)).
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:46
в этом и состоит оптимизация расходов. Вы ж не забывайте, что рулит там комсомолец, отсекает ненужные расходы. А моно приносит бабло - вот и на нём идет и акцент.
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:12
Как называется? Банк альянс апстор не находит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:50
я до речі коли шукав на Андроіді бачив пару аплікацій "банк альянс", але із приставками чи то азія чи то малайзія..
так що треба чоткі лінки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:01
дайте деталі, де саме знайти вашу програму під телефони
upd:
ваша?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:28
Карта, счет, депозиты видны
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54
Карты не получал. Счёт виден. Чтобы увидеть активные депозиты и архив понадобилось перезайти.
Работал только с валютными счетами, поэтому всякие переводы, лимиты, и т.п. проверить не могу. Внешне вроде ничего, но к чему на главной странице большая кнопка "ПОДАРКИ" (мне, от меня)? Я так понял там всякие подарочные сертификаты покупать.
Для начала сойдёт, можно хоть состояние счетов контролировать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:49
Кстати, понравился простой процесс регистрации, и что не нужно получать учётные данные в отделении. И не нужно составлять пароль "минимум из 6 цифр, букв верхнего и нижнего регистра и спецсимвола".
Не знаю насколько такой простой процесс безопасен, но мне понравился
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|