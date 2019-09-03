Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.
Чому варто скористатися вже сьогодні? Вам не потрібно постійно носити з собою гаманець - додайте картку у цифровий гаманець на своєму смартфоні, і вся необхідна інформація та функціонал для оплат завжди буде під рукою. Наприклад, на екрані Google Pay - список недавніх покупок.
При цьому безпека понад усе. В Google Pay платіжна інформація надійно захищена за допомогою інноваційних технологій, при оплаті номер вашої картки нікуди не передається.
Як скористатися цією послугою?
1. Завантажте додаток Google Pay.
2. Додайте дані вашої платіжної картки у цифровий гаманець.
3. Розблокуйте та піднесіть смартфон до терміналу. Дочекайтеся оплати послуги.
BankAlliance написав:Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.
Чому варто скористатися вже сьогодні? Вам не потрібно постійно носити з собою гаманець - додайте картку у цифровий гаманець на своєму смартфоні, і вся необхідна інформація та функціонал для оплат завжди буде під рукою. Наприклад, на екрані Google Pay - список недавніх покупок.
При цьому безпека понад усе. В Google Pay платіжна інформація надійно захищена за допомогою інноваційних технологій, при оплаті номер вашої картки нікуди не передається.
Як скористатися цією послугою?
1. Завантажте додаток Google Pay.
2. Додайте дані вашої платіжної картки у цифровий гаманець.
3. Розблокуйте та піднесіть смартфон до терміналу. Дочекайтеся оплати послуги.
Все!
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BankAlliance написав:Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.
Встановив додаток, вказав свій фін.тел., ввів пароль. Дані не підтягнулися. Нічого.