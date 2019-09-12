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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:04

«БАНК АЛЬЯНС» ЗАПУСКАЄ GOOGLE PAY

Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.



Чому варто скористатися вже сьогодні? Вам не потрібно постійно носити з собою гаманець - додайте картку у цифровий гаманець на своєму смартфоні, і вся необхідна інформація та функціонал для оплат завжди буде під рукою. Наприклад, на екрані Google Pay - список недавніх покупок.

При цьому безпека понад усе. В Google Pay платіжна інформація надійно захищена за допомогою інноваційних технологій, при оплаті номер вашої картки нікуди не передається.



Як скористатися цією послугою?

1. Завантажте додаток Google Pay.

2. Додайте дані вашої платіжної картки у цифровий гаманець.

3. Розблокуйте та піднесіть смартфон до терміналу. Дочекайтеся оплати послуги.

Все!
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18

  BankAlliance написав:Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.



Чому варто скористатися вже сьогодні? Вам не потрібно постійно носити з собою гаманець - додайте картку у цифровий гаманець на своєму смартфоні, і вся необхідна інформація та функціонал для оплат завжди буде під рукою. Наприклад, на екрані Google Pay - список недавніх покупок.

При цьому безпека понад усе. В Google Pay платіжна інформація надійно захищена за допомогою інноваційних технологій, при оплаті номер вашої картки нікуди не передається.



Як скористатися цією послугою?

1. Завантажте додаток Google Pay.

2. Додайте дані вашої платіжної картки у цифровий гаманець.

3. Розблокуйте та піднесіть смартфон до терміналу. Дочекайтеся оплати послуги.

Все!

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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:40

  BankAlliance написав:Відтепер клієнти АТ «БАНК АЛЬЯНС» мають можливість сплачувати з Google Pay та забути про пластик і гаманець. Треба лише додати дані своєї картки Mastercard від «БАНК АЛЬЯНС» до сервісу Google Pay та розраховуватись своїм смартфоном в один дотик за будь-які покупки.


Встановив додаток, вказав свій фін.тел., ввів пароль.
Дані не підтягнулися. Нічого.

Х'юстон?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:47

mlynok
добрый день! вы точно зарегестрировались на финансовый номер телефона? (тот, на который приходят смс по транзакциям)
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:26

BankAlliance
Сьогодні вже все підтягнуло. Звиняй, Х'юстон
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:54

в онлайн уже можно оформить депо. Я для теста до последнего подтверждения прошла, но из отделения позвонили "Так деньги на новый депо вносить будете?"
и маленькое замечание. В подробностях по действующему депозиту в сумме выплаченных и в сумме начисленных %% нет разделителя копеек, слишком большая выплата получается :)
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:10

vollena71
спасибо за фидбек. задача уже стоит на исправление
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:51

Re: Банк Альянс

Кажуть, найближчим часом можливе зниження ставок
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:10

  wolt450 написав:Кажуть, найближчим часом можливе зниження ставок

оох, пожалеют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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