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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16
5926527 написав:
Непонятно куда пропадают деньги с карты.
Карта открыта для выплаты процентов по депо.
На конец сентября баланс - 2,01
Первого октября начисляются проценты по депозиту
Зачислено - 1982.55
Доступно - 1979.53
Сегодня снимаю в банкомате 1000.
На карте остается - 964.53
В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
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