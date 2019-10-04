В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16
В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:19
5926527 добрий день!
напишіть, будь ласка, свій номер телефону у приватні повідомлення, щоб ми змогли перевірити інформацію.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:50
Re: Банк Альянс
Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков
Moebius disturbs and consoles.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:01
А скільки це коштує для банки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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