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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16

  5926527 написав:Непонятно куда пропадают деньги с карты.

Карта открыта для выплаты процентов по депо.
На конец сентября баланс - 2,01

Первого октября начисляются проценты по депозиту
Зачислено - 1982.55
Доступно - 1979.53

Сегодня снимаю в банкомате 1000.
На карте остается - 964.53

В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
Порт
 
Повідомлень: 732
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:19

5926527 добрий день!

напишіть, будь ласка, свій номер телефону у приватні повідомлення, щоб ми змогли перевірити інформацію.
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 59
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:50

Re: Банк Альянс

Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)
Moebius disturbs and consoles.
DIVRC
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Повідомлень: 257
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:01

  DIVRC написав:Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)

А скільки це коштує для банки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29655
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:50

  DIVRC написав:Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)


вже тестуємо :)
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 59
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:23

  BankAlliance написав:
  DIVRC написав:Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)


вже тестуємо :)

Вже другий рік тестуєте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29655
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:28

  BankAlliance написав:
  DIVRC написав:Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)


вже тестуємо :)


гарні новини!
а можна запрошення (по аналогії із моб. закритими групами бета-альфа тестування)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 6162
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:14

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:
  DIVRC написав:Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)


вже тестуємо :)


гарні новини!
а можна запрошення (по аналогії із моб. закритими групами бета-альфа тестування)

щойно ми закінчимо внутрішнє тестування, одразу поширимо інформацію щодо тестування першими клієнтами )
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:21

Re: Банк Альянс

На сайте финанс,юа в Бонусах к депозиту пишут 19% на год, а сайте банка 18% максимальная ставка. В бонусах к депозиту ошибка?
zuker1111
 
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