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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:47
ставки
по долару -0,5%
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:54
Впали валютні ставки (від 18.10, сьогодні)
Гривня вроді на місці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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