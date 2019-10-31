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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:47
по долару -0,5%
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:54
Впали валютні ставки (від 18.10, сьогодні)
Гривня вроді на місціhttps://bankalliance.ua/interest_rates
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02
S&P впервые
присвоило банку «Альянс» кредитные рейтингиhttps://finclub.net/news/s-p-prisvoilo- ... nozom.html
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greenozon
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