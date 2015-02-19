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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:47

ставки

по долару -0,5%
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Повідомлень: 3262
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:54

Впали валютні ставки (від 18.10, сьогодні)
Гривня вроді на місці

https://bankalliance.ua/interest_rates
+50грн !
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Повідомлень: 6389
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Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02

S&P впервые присвоило банку «Альянс» кредитные рейтинги

https://finclub.net/news/s-p-prisvoilo- ... nozom.html
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greenozon
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Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:32

Подскажите, переводы с депозитной карты Альянса на Моно тарифицируются?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:50

  ishvara написав:Подскажите, переводы с депозитной карты Альянса на Моно тарифицируются?

Нет,с агропроспериса также пока ,0
никому не верю
sens
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