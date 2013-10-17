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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:47
ставки
по долару -0,5%
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:54
Впали валютні ставки (від 18.10, сьогодні)
Гривня вроді на місці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02
S&P впервые присвоило банку «Альянс» кредитные рейтинги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 00:32
Подскажите, переводы с депозитной карты Альянса на Моно тарифицируются?
Додано: Суб 02 лис, 2019 08:50
Нет,с агропроспериса также пока ,0
никому не верю
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:39
Сосіс розкошелився щоб в Пурсах рейтингуватись...пускає пиль в очі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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