Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:47
по долару -0,5%
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3263
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:54
Впали валютні ставки (від 18.10, сьогодні)
Гривня вроді на місці
https://bankalliance.ua/interest_rates
greenozon
Повідомлень: 6398
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Подякував: 197 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:02
S&P
впервые
присвоило банку «Альянс» кредитные рейтинги
https://finclub.net/news/s-p-prisvoilo- ... nozom.html
greenozon
Повідомлень: 6398
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 373 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:32
Подскажите, переводы с депозитной карты Альянса на Моно тарифицируются?
ishvara
Повідомлень: 1467
З нами з: 09.12.12
Подякував: 229 раз.
Подякували: 84 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:50
ishvara написав:
Подскажите, переводы с депозитной карты Альянса на Моно тарифицируются?
Нет,с агропроспериса также пока ,0
никому не верю
sens
Повідомлень: 11638
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 673 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:39
Сосіс розкошелився щоб в Пурсах рейтингуватись...пускає пиль в очі?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30013
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 11:48
А ИБ уже 2й день лежит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29447
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3401 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:59
clientage написав:А ИБ уже 2й день лежит?
Вчера и утром заходил через приложение, всё работало.
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3188
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:29
2XL написав: clientage написав:А ИБ уже 2й день лежит?
Вчера и утром заходил через приложение, всё работало.
А де ОфПред? Почему я не могу забрать свои %% через ИБ? Доколи?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29447
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3401 раз.
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2
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Суб 02 лис, 2019 18:42 anis
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