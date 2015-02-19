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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:06

Спробував, аналогічна помилка, що цікаво, раніше на запуску телефон не запитувало, а зараз додаток просить пройти реєстрацію заново...?!

мабуть додаток оновився і щось пішло не так
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:12

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:щось пішло не так

И шо делать? У меня бубен есть, еще от ПтБ. Сижу стучу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:27

Здається мені колись давно (пару місяців тому) офпред давав(-ла) емейл, куди треба плакатись, якщо щось піде не так...
до речі на іконці додатку досі написано beta :x
+50грн !
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greenozon
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