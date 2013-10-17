Спробував, аналогічна помилка, що цікаво, раніше на запуску телефон не запитувало, а зараз додаток просить пройти реєстрацію заново...?!
мабуть додаток оновився і щось пішло не так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:06
Спробував, аналогічна помилка, що цікаво, раніше на запуску телефон не запитувало, а зараз додаток просить пройти реєстрацію заново...?!
мабуть додаток оновився і щось пішло не так
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:12
Re: Банк Альянс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:27
Здається мені колись давно (пару місяців тому) офпред давав(-ла) емейл, куди треба плакатись, якщо щось піде не так...
до речі на іконці додатку досі написано beta
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:00
Re: Банк Альянс
Доброго дня, наші найактивніші клієнти:)
вибачте за незручності, помилка на стороні Укркард - сьогодні вже все має працювати.
Про всі незручності можете повідомляти на гарячу лінію 0800 60 2222
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