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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56
clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58
greenozon написав: clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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