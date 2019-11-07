RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
13
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56

  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6455
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58

  greenozon написав:
  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?

Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29538
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46

Новое отделение открывают на Ленинградке.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54

  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 62
З нами з: 04.04.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, BankAlliance, Google Feedfetcher, jay2004, Setta, VLADPn і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7847, 7848, 7849
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78481 9254313
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 11:47
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3539, 3540, 3541
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35408 4381120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 11:31
t-step
ОТП БАНК 1 ... 622, 623, 624
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6231 1412114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:27
Basilio2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.