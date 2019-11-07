|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56
clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6455
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58
greenozon написав: clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29538
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2360 раз.
- Подякували: 3416 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46
Новое отделение открывают на Ленинградке.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54
Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
-
BankAlliance
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78481
|9254313
|
П'ят 08 лис, 2019 11:47
ruvex
|
|35408
|4381120
|
П'ят 08 лис, 2019 11:31
t-step
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6231
|1412114
|
|