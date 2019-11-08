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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
18
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56

  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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greenozon
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Повідомлень: 6455
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58

  greenozon написав:
  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?

Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46

Новое отделение открывают на Ленинградке.
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Moneta
 
Повідомлень: 2013
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54

  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:00

Офпред, когда планируется добавление возможности заходить в приложение с Андроида 5.1?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:10

  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )

И какой адрес?
Порт
 
Повідомлень: 737
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