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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
20
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56

  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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greenozon
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Повідомлень: 6486
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58

  greenozon написав:
  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?

Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29573
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46

Новое отделение открывают на Ленинградке.
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Moneta
 
Повідомлень: 2024
З нами з: 26.06.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 540 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54

  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )
BankAlliance
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Представник банку
 
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:00

Офпред, когда планируется добавление возможности заходить в приложение с Андроида 5.1?
Sergion
 
Повідомлень: 405
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:10

  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )

И какой адрес?
Порт
 
Повідомлень: 740
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:45

Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?
ishvara
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 09.12.12
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:46

  ishvara написав:Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?


Спробуйте зателефонувати, щоб мати точну інформацію. 0800602222
BankAlliance
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Представник банку
 
Повідомлень: 63
З нами з: 04.04.18
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:04

BankAlliance Оказывается, карта заблокирована (или неактивирована?, еще не пользовался). Значит, надо в банкомат первым делом?
Через приложение не получается разблокировать.
ishvara
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 09.12.12
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Подякували: 84 раз.
 
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