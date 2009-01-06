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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56
clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58
greenozon написав: clientage написав:
У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46
Новое отделение открывают на Ленинградке.
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Moneta
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54
Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
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BankAlliance
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:00
Офпред, когда планируется добавление возможности заходить в приложение с Андроида 5.1?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:10
BankAlliance написав: Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
И какой адрес?
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Порт
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:45
Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?
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ishvara
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:46
ishvara написав:
Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?
Спробуйте зателефонувати, щоб мати точну інформацію. 0800602222
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BankAlliance
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Додано: Чет 14 лис, 2019 18:04
BankAlliance Оказывается, карта заблокирована (или неактивирована?, еще не пользовался). Значит, надо в банкомат первым делом?
Через приложение не получается разблокировать.
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ishvara
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