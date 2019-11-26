реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56
реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58
Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46
Новое отделение открывают на Ленинградке.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:00
Офпред, когда планируется добавление возможности заходить в приложение с Андроида 5.1?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:10
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:45
Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:46
Додано: Чет 14 лис, 2019 18:04
BankAlliance Оказывается, карта заблокирована (или неактивирована?, еще не пользовался). Значит, надо в банкомат первым делом?
Через приложение не получается разблокировать.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:19
BankAlliance, а вот у вас появилась возможность в ИБ открыть депо.
А за такое открытие полагается к-л бонус, например, +1% к ставочке?
А шо это за карта у вас MC World Elite PayPass? Как её заполучить, шобы был бонус +0.5% к депо. Вижу в тарифах только Платинум, который нашару при размещении на депо более 100К.
ПС. И ещё. В ИБ, в Реквизитах картсчета нуна для физлица прописать его ИНН Нуу для полноты картины
... делайте хоть что-нибудь!
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