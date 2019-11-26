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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
21
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:56

  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?
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greenozon
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Повідомлень: 6559
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:58

  greenozon написав:
  clientage написав:У меня заработала приложуха с ИБ, остатки карт подтянулись, отпечаток работает


реєстрацію заново в моб. додатку треба проходити?

Я прошёл, эт 1 мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29691
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:46

Новое отделение открывают на Ленинградке.
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Moneta
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 26.06.11
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Подякували: 556 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:54

  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )
BankAlliance
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:00

Офпред, когда планируется добавление возможности заходить в приложение с Андроида 5.1?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:10

  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )

И какой адрес?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:45

Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:46

  ishvara написав:Сегодня закончился депозит, деньги уже на карте, но оформить новый или перевести на другой банк не дает. Звонить на горячку или подождать до завтра?


Спробуйте зателефонувати, щоб мати точну інформацію. 0800602222
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:04

BankAlliance Оказывается, карта заблокирована (или неактивирована?, еще не пользовался). Значит, надо в банкомат первым делом?
Через приложение не получается разблокировать.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:19

BankAlliance, а вот у вас появилась возможность в ИБ открыть депо.
А за такое открытие полагается к-л бонус, например, +1% к ставочке? :wink:
А шо это за карта у вас MC World Elite PayPass? Как её заполучить, шобы был бонус +0.5% к депо. Вижу в тарифах только Платинум, который нашару при размещении на депо более 100К.

ПС. И ещё. В ИБ, в Реквизитах картсчета нуна для физлица прописать его ИНН :idea: Нуу для полноты картины :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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