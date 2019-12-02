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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
21
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:29

clientage

якщо не шкода щороку башляти 10000 то ось вона

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... e_Plus.pdf

:)
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:36

  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )


А где там оно, уже открыли или только проект?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:50

  бульбик написав:
  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )


А где там оно, уже открыли или только проект?


вже відкрились! ось адреса:
Київ, проспект Гагаріна, 2/35
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:46

Банк «Альянс» приєднався до системи BankID Національного банку.

Таким чином, фінустанова стала вже 11 банком, що підключився до BankID, зазначають у НБУ.

https://finclub.net/ua/news/bank-alians ... ankid.html
+50грн !
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