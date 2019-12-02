якщо не шкода щороку башляти 10000 то ось вона
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:29
clientage
якщо не шкода щороку башляти 10000 то ось вона
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Додано: Пон 02 гру, 2019 08:36
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:50
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:46
Банк «Альянс» приєднався до системи BankID Національного банку.
Таким чином, фінустанова стала вже 11 банком, що підключився до BankID, зазначають у НБУ.
+50грн !
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