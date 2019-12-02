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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 08:36
BankAlliance написав: Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
А где там оно, уже открыли или только проект?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:50
бульбик написав: BankAlliance написав: Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
А где там оно, уже открыли или только проект?
вже відкрились! ось адреса:
Київ, проспект Гагаріна, 2/35
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:46
Банк «Альянс» приєднався до системи BankID Національного банку.
Таким чином, фінустанова стала вже 11 банком, що підключився до BankID, зазначають у НБУ.https://finclub.net/ua/news/bank-alians ... ankid.html
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Додано: Вів 03 гру, 2019 04:37
Как правильно войти в валюте в данный банк? Какой алгоритм?
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