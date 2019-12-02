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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 08:36
BankAlliance написав: Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
А где там оно, уже открыли или только проект?
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бульбик
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:50
бульбик написав: BankAlliance написав: Moneta написав:
Новое отделение открывают на Ленинградке.
так и есть )
А где там оно, уже открыли или только проект?
вже відкрились! ось адреса:
Київ, проспект Гагаріна, 2/35
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BankAlliance
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:46
Банк «Альянс» приєднався до системи BankID Національного банку.
Таким чином, фінустанова стала вже 11 банком, що підключився до BankID, зазначають у НБУ.https://finclub.net/ua/news/bank-alians ... ankid.html
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 04:37
Как правильно войти в валюте в данный банк? Какой алгоритм?
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anikola13
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:16
anikola13
взяти пачку валюти в руки, занести в касу
інших методів не знаю
PS є цікавий бонус +1% якщо від 10К валюта на депо
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:31
anikola13 написав:
Как правильно войти в валюте в данный банк? Какой алгоритм?
Сначала подать заявку ПОЛУЧИТЕ БОНУС ОТ FINANCE.UA К СВОЕМУ ДЕПОЗИТУ
а потом в отделение
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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