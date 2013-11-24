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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
69%
22
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:29

clientage

якщо не шкода щороку башляти 10000 то ось вона

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... e_Plus.pdf

:)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:36

  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )


А где там оно, уже открыли или только проект?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:50

  бульбик написав:
  BankAlliance написав:
  Moneta написав:Новое отделение открывают на Ленинградке.


так и есть )


А где там оно, уже открыли или только проект?


вже відкрились! ось адреса:
Київ, проспект Гагаріна, 2/35
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:46

Банк «Альянс» приєднався до системи BankID Національного банку.

Таким чином, фінустанова стала вже 11 банком, що підключився до BankID, зазначають у НБУ.

https://finclub.net/ua/news/bank-alians ... ankid.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 04:37

Как правильно войти в валюте в данный банк? Какой алгоритм?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:16

anikola13

взяти пачку валюти в руки, занести в касу
інших методів не знаю :)

PS є цікавий бонус +1% якщо від 10К валюта на депо
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:31

  anikola13 написав:Как правильно войти в валюте в данный банк? Какой алгоритм?

Сначала подать заявку
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а потом в отделение
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:52

  clientage написав:BankAlliance, а вот у вас появилась возможность в ИБ открыть депо.
А за такое открытие полагается к-л бонус, например, +1% к ставочке? :wink:

даже за переоформление бонус +0,5% только в отделении дается :(
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:32

Re: Банк Альянс

Доброго дня! А є хтось, хто працює по міжбанку з Альянсом? Чи це дійсно такий професійний банк з компетентними брокерами? Бо мій мене не влаштовує...

Світовий лідер із надання інформаційних послуг і торгових систем для фінансових ринків компанія Refinitiv визначила переможця в щорічній номінації Best Dealing Desk. У 2019 році найкращим банківським дилером для клієнтів і контрагентів в Україні визнано казначейську команду Банку Альянс.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kaznac ... 58885.html
finuser318
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:42

  finuser318 написав:Доброго дня! А є хтось, хто працює по міжбанку з Альянсом? Чи це дійсно такий професійний банк з компетентними брокерами? Бо мій мене не влаштовує...

Світовий лідер із надання інформаційних послуг і торгових систем для фінансових ринків компанія Refinitiv визначила переможця в щорічній номінації Best Dealing Desk. У 2019 році найкращим банківським дилером для клієнтів і контрагентів в Україні визнано казначейську команду Банку Альянс.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kaznac ... 58885.html


Доброго дня! впевнені, що зможемо закрити всі ваші задачі по даному напрямку.
зателефонуйте будь-ласка і ми надамо консультацію. 0442246674 - Управління Казначейства
BankAlliance
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