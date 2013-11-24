Доброго дня! А є хтось, хто працює по міжбанку з Альянсом? Чи це дійсно такий професійний банк з компетентними брокерами? Бо мій мене не влаштовує...
Світовий лідер із надання інформаційних послуг і торгових систем для фінансових ринків компанія Refinitiv визначила переможця в щорічній номінації Best Dealing Desk. У 2019 році найкращим банківським дилером для клієнтів і контрагентів в Україні визнано казначейську команду Банку Альянс. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kaznac ... 58885.html
finuser318 написав:Доброго дня! А є хтось, хто працює по міжбанку з Альянсом? Чи це дійсно такий професійний банк з компетентними брокерами? Бо мій мене не влаштовує...
Світовий лідер із надання інформаційних послуг і торгових систем для фінансових ринків компанія Refinitiv визначила переможця в щорічній номінації Best Dealing Desk. У 2019 році найкращим банківським дилером для клієнтів і контрагентів в Україні визнано казначейську команду Банку Альянс. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kaznac ... 58885.html
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