RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37

  diplomnet написав:А если открыть депо на 10000 грн а 27.12 пополнить на 50к ?


да, все ок. главное, чтобы это было вид депозита с пополнением
BankAlliance
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 70
З нами з: 04.04.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56

  Sergion написав:Офпред,
Когда сделаете возможным вход в приложение с Android 5.1?

Гугл каже що вже і 6-а версія на помойці ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:45

Впали депозитні ставки, вже 18% в гривні нема .. (

https://bankalliance.ua/interest_rates
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, asp, BBC, IDAN, ingtrans, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3668, 3669, 3670
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36691 4517626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 22:43
_All_
ОКСІ БАНК 1 ... 14, 15, 16
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
156 35489
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 22:35
Ромасик
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
49 245916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 22:33
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16046)
03.01.2020 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.