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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37
diplomnet написав:
А если открыть депо на 10000 грн а 27.12 пополнить на 50к ?
да, все ок. главное, чтобы это было вид депозита с пополнением
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Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56
Sergion написав:
Офпред,
Когда сделаете возможным вход в приложение с Android 5.1?
Гугл каже що вже і 6-а версія на помойці ... https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system
)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:45
Впали депозитні ставки, вже 18% в гривні нема .. (https://bankalliance.ua/interest_rates
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