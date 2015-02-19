да, все ок. главное, чтобы это было вид депозита с пополнением
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56
Гугл каже що вже і 6-а версія на помойці ...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:45
Впали депозитні ставки, вже 18% в гривні нема .. (
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:27
Коллеги, кто в курсе - можно ли в банке открыть под грн. депо некарточный 2620?
Цель - завести клиента и открыть депо по доверенности.
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:33
А додаткову картку - ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:22
если не ошибаюсь, под дополнительную - новый клиент не заводится... По крайней мере, о такой схеме не слышал. Нужно будет узнать
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:59
Re: Банк Альянс
Додаткова карта 50 грн - імярек робить на Вас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28
Скоро здесь заканчивается депо в долларах под фонд.
Нужно эти деньги куда-то пристроить на полгода-год.
Текущие ставки: 3.50% - 4.00%.
И ещё обещают 1% если добить депо до 10куе.
Получается - около 5%. Вроде неплохо.
Что скажете - можно ли заплыть за буйки на полгода ? Стоит ли ? Или есть получше варианты ? Кто сейчас в лидерах ?
За депозитами особо не слежу, буду признателен за советы
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38
никому не верю
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:40
Re: Банк Альянс
Міркую що за 2% доходу за буйки запливати ніззя.
В Моєму банку можна...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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