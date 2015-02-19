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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:37

  diplomnet написав:А если открыть депо на 10000 грн а 27.12 пополнить на 50к ?


да, все ок. главное, чтобы это было вид депозита с пополнением
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56

  Sergion написав:Офпред,
Когда сделаете возможным вход в приложение с Android 5.1?

Гугл каже що вже і 6-а версія на помойці ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:45

Впали депозитні ставки, вже 18% в гривні нема .. (

https://bankalliance.ua/interest_rates
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:27

Коллеги, кто в курсе - можно ли в банке открыть под грн. депо некарточный 2620?
Цель - завести клиента и открыть депо по доверенности.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:33

  la9 написав:Коллеги, кто в курсе - можно ли в банке открыть под грн. депо некарточный 2620?
Цель - завести клиента и открыть депо по доверенности.

А додаткову картку - ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:22

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Коллеги, кто в курсе - можно ли в банке открыть под грн. депо некарточный 2620?
Цель - завести клиента и открыть депо по доверенности.

А додаткову картку - ні?

если не ошибаюсь, под дополнительную - новый клиент не заводится... По крайней мере, о такой схеме не слышал. Нужно будет узнать
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:59

Re: Банк Альянс

  la9 написав:под дополнительную - новый клиент не заводится

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... rsonal.pdf
Додаткова карта 50 грн - імярек робить на Вас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:28

  greenozon написав:є цікавий бонус +1% якщо від 10К валюта на депо

Скоро здесь заканчивается депо в долларах под фонд.
Нужно эти деньги куда-то пристроить на полгода-год.
Текущие ставки: 3.50% - 4.00%.
И ещё обещают 1% если добить депо до 10куе.
Получается - около 5%. Вроде неплохо.
Что скажете - можно ли заплыть за буйки на полгода ? Стоит ли ? Или есть получше варианты ? Кто сейчас в лидерах ?
За депозитами особо не слежу, буду признателен за советы
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:38

  mustbe написав:
  greenozon написав:є цікавий бонус +1% якщо від 10К валюта на депо

Скоро здесь заканчивается депо в долларах под фонд.
Нужно эти деньги куда-то пристроить на полгода-год.
Текущие ставки: 3.50% - 4.00%.
И ещё обещают 1% если добить депо до 10куе.
Получается - около 5%. Вроде неплохо.
Что скажете - можно ли заплыть за буйки на полгода ? НЕ СТОИТ ли ? Или есть получше варианты ? Кто сейчас в лидерах ?
За депозитами особо не слежу, буду признателен за советы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:40

Re: Банк Альянс

  mustbe написав:Что скажете - можно ли заплыть за буйки на полгода ?

Міркую що за 2% доходу за буйки запливати ніззя.
В Моєму банку можна... :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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