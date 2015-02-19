Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:03
Ок, за буйки не заплываем. Другого ответа я не ожидал )
Тогда, если оставить здесь - получается на полгода-год 3.50-4.00%. Нормальное предложение ? Никого пощедрее нет ?
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:05
а що саме вас насторожує у нашому банку? здається, ви вже років зо 2 пишите, що не можна довіряти, а тим часом банк розвивається, дає гарні ставки із року в рік та отримує міжнародні рейтинги
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:08
добрый день.
а этот ответ пользователя основывается хоть на каких-то данных? по какой причине вы сомневаетесь в размещении?
в банке все ок, о чем гопорит отчетность, НБУ и международные рейтинги. так что, будем рады вас видеть нашим клиентом. Хорошего вечера!
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:12
Re: Банк Альянс
Не знаю на чому банка заробляє?
Катерина скрізь талдичить про бізнес модель на 3 роки вперед?
Якщо не важко, в чому бізнес модель Сосіс банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:20
Re: Банк Альянс
Закарпатські конячники щедріші...в них 4,5% по звичайному, виплата щомісячна, можливість поповнення.
Але на мою субєктивну думку Сосіс банка троха надійніша за конячників.
Але коли менше Фонда...яка різниця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:21
А что непонятного то ?
По причине того, что любой банк может лопнуть, даже с самыми красивыми и распрекрасными цифрами.
И если банк сознательно толкает клиента за превышение фонда - уже есть повод задуматься.
Была бы надбавка за вклад в 7-8 куе - вопросов бы не было.
А если речь идёт про 10куе - должны быть очень веские причины для такого превышения.
Хотя - и Минфин даёт 0,35% если доложить 2куе...
Получается 4+1+0.35 = 5.35%
Что победит: жадность или осторожность ? )
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:23
По-перше, я б вас дуже просив коректно називати банк. Це повага як до установи, так і до мене, як оф.преда
По-друге, прикріпив зображення. Сподіваюсь, вам стане зрозуміліше.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:26
на сегодня
Конкорд 4,5-4,75 через ИБ,
СИЧ 4,5
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:35
Спасибо, то что надо.
Пойду к соседкам под 4.75.
Ничего не имею против Альянса, но как ни крути, а 4.75 > 4.00, с этим трудно спорить )
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:35
Re: Банк Альянс
Повага до власника і є повагою до банки і відповідно до офПРеда.
В повазі не сумнівайтесь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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